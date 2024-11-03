「阪神紅白戦、白組０−０紅組」（３日、安芸市営球場）阪神・藤川球児監督（４４）の就任後“初実戦”となる紅白戦は０−０の引き分けに終わった。白組先発の伊藤将は初回に佐藤輝から空振り三振を奪うなど、２回完全に抑え込んだ。白組の５番に座った豊田は二回１死に門別から右前打を放ち、藤川政権の“初安打”となった。豊田は四回にも浜地から中前打を放ち、２安打とアピールした。２番に座った佐藤輝は六回１死で