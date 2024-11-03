高校野球の秋季四国大会は2日、準決勝2試合が高知市の県立春野球場であり、高松商（香川1位）と明徳義塾（高知1位）が勝って決勝進出を決めた。来年3月にある第97回選抜大会の四国地区の一般選考枠は「2」で、両校は出場が濃厚になった。鳴門渦潮―明徳義塾八回裏、明徳義塾の池崎（右）が中前適時打を放ち、返球の間に二塁に達して手をたたく=2024年11月3日、高知県立春野、中川壮撮影高松商は新田（愛媛1位）に5―3で勝利