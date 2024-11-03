◆学生３大駅伝第２戦全日本大学駅伝（３日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）今季開幕戦の出雲駅伝（１０月１４日、島根・出雲市＝６区間４５・１キロ）を制した国学院大が、伊勢路でも強さを見せつけ、５時間９分５６秒で初優勝を飾った。１９年と今年の出雲駅伝に続き、学生３大駅伝３勝目。エースで主将の平林清澄（４年）を中心に、第１０１回箱根駅伝（