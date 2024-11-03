▽第１０３回全国高校サッカー選手権岩手県大会決勝専大北上１（ＰＫ５―４）１遠野（３日・いわぎんスタジアム）専大北上が遠野とのＰＫ戦を制し、３年ぶり３度目の全国切符をつかんだ。一進一退の攻防を繰り広げた前半。立ち上がりは遠野がボールをよく動かし、自分たちのリズムでゲームの流れをつかんだ。専大北上は序盤こそビルドアップがうまく行かずに守る時間が多く続いたが、落ち着きを取り戻してからはロングスロ