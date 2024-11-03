京都が逃げ切った。前半は相手ＧＫの好守に好機を阻まれたが、後半に右サイドから攻めて、平戸が均衡を破った。ＧＫ太田の好セーブも光った。広島は後半の再三のセットプレーを生かせず。相手の激しいプレスの前に無得点に終わった。