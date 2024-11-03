清らかで気品ある花鳥画を手がけた日本画家で、親子３代で文化勲章を受章した上村淳之（うえむら・あつし、本名・淳＝あつし）さんが１日、老衰で死去した。９１歳だった。喪主は次男、隆司さん。京都市生まれ。美人画の巨匠で女性初の文化勲章を受けた祖母・松園（しょうえん）、花鳥画の第一人者だった父・松篁（しょうこう）と続く日本画家の家庭に育った。京都市立美術大（現・京都市立芸術大）で日本画を学んだ。愛鳥家