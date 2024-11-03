◇秩父宮賜杯 第56回全日本大学駅伝対校選手権大会（3日、熱田神宮西門前-伊勢神宮内宮宇治橋前8区間 106.8 ?）第56回全日本大学駅伝対校選手権大会が3日行われ、国学院大学が悲願の初優勝を達成しました。1区から8区の8人のタスキリレーで行われる全日本大学駅伝。国学院大は第1区・嘉数純平選手（3年）が区間2位の28分20秒でタスキをつなぎます。しかし、2区で青山学院大学と創価大学に先頭をゆずり、6位に順位を落とした国学院