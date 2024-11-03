「100円ショップで買える新幹線グッズ」エイコー(東京都墨田区)は、全国の100円ショップにて『新幹線シリーズ』商品を発売します。JR東日本のE5系や今年デビューしたばかりの山形新幹線E8系の自転車キーホルダー、ブラインドのアクリルスタンド、さらには引退を予告されているドクターイエローのパスケースも。JR東日本／JR東海の新幹線でそれぞれ統一されたトランプなども100円ですから、複数人での旅行の際に購入しておくと暇つ