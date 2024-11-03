[11.3 J2第37節](ニンスタ)※16:00開始<出場メンバー>[愛媛FC]先発GK 36 辻周吾DF 3 森脇良太DF 19 尾崎優成DF 23 ユ・イェチャンDF 33 小川大空DF 37 森下怜哉MF 8 深澤佑太MF 13 窪田稜MF 17 茂木駿佑MF 25 石浦大雅FW 9 ベン・ダンカン控えGK 45 牧口一真DF 16 三原秀真MF 7 曽根田穣MF 14 谷本駿介MF 24 佐藤諒FW 10 松田力FW 11 藤原悠汰監督石丸清隆[レノファ山口FC]先発GK 21 関憲太郎DF 13 板倉洸DF 15 前貴之DF 41