[11.3 J1第35節](ベススタ)※15:00開始主審:中村太<出場メンバー>[アビスパ福岡]先発GK 1 永石拓海DF 5 宮大樹DF 33 ドウグラス・グローリDF 37 田代雅也MF 6 前寛之MF 7 金森健志MF 8 紺野和也MF 16 小田逸稀MF 29 前嶋洋太MF 30 重見柾斗FW 27 佐藤凌我控えGK 31 村上昌謙DF 4 井上聖也DF 19 亀川諒史MF 35 平塚悠知FW 9 シャハブ・ザヘディFW 18 岩崎悠人FW 28 鶴野怜樹監督長谷部茂利[柏レイソル]先発GK 46 松本健太DF 3