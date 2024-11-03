◆放課後は別の顔〜世界を目指す巨大魚ハンター〜人知れず大人顔負けのとんでもない活動をしている若者に密着！今回は、3歳から釣りに熱中し、高校生の時に小型船舶免許を取得した巨大魚ハンター・千葉百々絵さんに翔が密着する第7弾！世界中から腕に覚えのある釣り人が集う「カジキ釣り国際大会」に、昨年に続き参戦！その世界屈指の大会に臨むにあたり、翔は駿河湾で巨大魚釣りの特訓へ。そこに、大貫亜美（PUFFY）が助っ人と