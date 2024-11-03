回転寿司チェーンの『スシロー』が、冬の味覚“かに”をお得に楽しめる「かに初め祭」を2024年10月30日より全店で開催中。11月に旬を迎えるずわい蟹を使用した「ボイル本ずわい蟹」は税込み100円〜の提供だ。旬を迎えた“かに”の旨みを、すしやラーメン、茶碗蒸しでもボイル本ずわい蟹100円〜（税込み、店舗によって価格が異なる）※販売期間は2024年10月30日〜11月10日「かに初め祭」の目玉商品は、食べた瞬間ジュワっと染み出