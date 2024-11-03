茨城県牛久市は１日、市立ひたち野うしく小学校の昇降口付近の屋外で、特定外来生物の毒グモ「セアカゴケグモ」の雌１匹が見つかったと発表した。発見直後に駆除されており、児童らの健康被害は報告されていないという。市によると、市内でセアカゴケグモが確認されたのは初めて。