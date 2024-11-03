大分市で２０２１年、時速１９４キロで乗用車を走行して車に衝突し、男性を死亡させたとして、自動車運転死傷行為処罰法違反（危険運転致死）に問われた元少年（２３）の裁判員裁判が５日、大分地裁で始まる。元少年は同法違反（過失運転致死）で在宅起訴されたが、遺族らがより法定刑の重い危険運転致死の適用を求める署名を集めるなどした後に訴因変更された。焦点は適用のハードルが高い「危険運転」と認められるかどうか。公