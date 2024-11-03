2日夜、札幌市の定山渓にある山小屋が全焼しました。出火当時、山小屋には登山者23人がいましたが、全員、無事下山しました。午後10時すぎ、札幌市南区定山渓の無意根山にある山小屋で登山者から「煙突部分から煙が出て小屋に燃え移りそう」と消防に通報がありました。消防によりますと、この火事で木造2階建ての山小屋は全焼しましたが、出火当時、山小屋にいた登山者23人は午前0時すぎに全員が下山し、けがはないというこ