2022年に世界アマチュアランキング1位を獲得し、同年10月に鳴り物入りでプロに転向した、男子ゴルフの超新星。蝉川泰果（せみかわ・たいが）プロ（23）が4才年上の美人モデルと結婚したことが女性セブンの取材でわかった。【写真】「水の滴る」美女の正体…出演CMほか、身長172cmの美脚でショートパンツ姿を披露する結婚相手蝉川プロといえば、2023年は「ゴルフ日本シリーズ」で史上最年少優勝。昨年は約1億5500万円の賞金を獲