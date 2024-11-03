米競売会社ゴールディンが2日（日本時間3日）、ドジャースの大谷翔平投手（30）が放った51号ホームランボールの入札を締め切り、手数料を含めて42万7000ドル（約6533万円）で落札された。同社の公式Xは、落札決定後「大谷翔平51号ホームランボールの最終販売価格は42万7000ドル。51号ホームランボールは、大谷翔平選手が3本塁打10打点の大活躍を見せ、史上初の50/50クラブ入りを果たした時のものです」と投稿した。その後、