なぜそんなに美しいのですか…日本でも大人気の世界的アーティスト、ジャスティン・ビーバーを夫に持つアメリカ合衆国出身のモデル、ヘイリー・ビーバー(27)が、自身が手掛けるスキンケアブランド「rhode」(ロード)の投稿で大きな注目を集めた。彼女は自身のインスタグラムに「rh♡de pocket sized pop up in NYC. ahhhhhhhhhhhhhhhhhh! love you so much! 」とコメント。「rhode」とは、彼女が初めてプロデュースしたス