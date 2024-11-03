◇第49回社会人野球日本選手権1回戦三菱重工West1―2日本製鉄鹿島（2024年11月3日京セラD）7大会連続28度目出場の三菱重工Westが初戦で姿を消した。DeNAからドラフト1位指名を受けた竹田祐投手が先発し、6回を5安打2失点で敗戦投手。最速は149キロを計測した。粘りの投球も実らず、竹田が社会人野球の選手として最後の大会を終えた。初回の先頭打者に三塁打を浴びると、2番打者にも右中間に落ちる二塁打を許し、わずか4