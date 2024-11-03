元乃木坂46の齋藤飛鳥（26）が、2日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に、5年半ぶりに出演。町中華でビールを飲みながら、心地いい空間などについて語った。大阪吹田のお気に入りの町中華を訪れた齋藤。まずはグラスに注いだ瓶ビールをグビリ。初めてビールを飲んだのは同番組の前回のロケで、20歳になったばかりの齋藤がちょっとずつ、口にするVTRも映された。現在の飲み方にMCの今田耕司（58）からは「5年半