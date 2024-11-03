アート・ガーファンクル（82）が、ポール・サイモン（83）と感動の再会を果たしたことを明かした。1960年代にサイモン＆ガーファンクルとして『サウンド・オブ・サイレンス』や『明日に架ける橋』などのヒット曲で一躍有名になった2人だが、関係は年々悪化し、芸術的な意見の相違から1970年に解散に至っていた。 【写真】若き日の「サイモン＆ガーファンクル」ガーファンクルの髪の毛に注