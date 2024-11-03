2日夜から3日未明にかけ福岡県と佐賀県で飲酒運転をしたとして、男2人が逮捕されました。3日午前3時すぎ久留米市御井町でパトロール中の警察官がふらついて走る原付バイクを見つけました。警察が運転していた男の呼気を調べたところ、基準値の5倍近いアルコールが検出され、男を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。逮捕されたのは久留米市南の無職板井一訓容疑者（33）です。警察の調べに対し「2日夕方、コンビ