◇全日本大学駅伝（2024年11月3日熱田神宮〜伊勢神宮の8区間106・8キロ）駒大は2位で史上初の5連覇はならなかった。当日変更で2区に入った桑田駿介（1年）がまさかの区間17位で16位に後退。4区終了時点で首位の青学大と2分25秒差の5位と前半で苦しい状況に陥った。だが、終盤に猛反撃。7区の篠原倖太朗（4年）が区間賞を獲得し、8区の山川拓馬（3年）も激走。山川は終盤に青学大を抜いて2位に浮上した。藤田監督は「箱