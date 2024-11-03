【ソウル聯合ニュース】韓国軍合同参謀本部は３日、北朝鮮の大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）発射への対応として、韓米日３カ国の合同空中訓練を同日実施したと発表した。訓練には米戦略爆撃機Ｂ１Ｂが参加した。韓国南部・済州島の東側、韓日の防空識別圏（ＡＤＩＺ）が重なる区域で実施され、韓国空軍の戦闘機Ｆ１５Ｋ、米空軍の戦闘機Ｆ１６、日本の航空自衛隊の戦闘機Ｆ２などが参加。Ｂ１Ｂが護衛を受けながら訓練空域に移動