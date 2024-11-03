セレッソ大阪は11月３日、J１第35節で北海道コンサドーレ札幌と大和ハウスプレミストドームで対戦。この試合で、開始早々に負傷者が出るアクシデントに見舞われた。２分、MF阪田澪哉が前から守備に行った直後、相手との接触はなかったが、足を引きずる素振り見せる。そしてその１分後、タッチライン付近で右足の太もも裏を押さえて立ち止まり、試合が中断された。【画像】サポーターが創り出す圧巻の光景で選手を後押し！Jリー