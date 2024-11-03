3連休初日の11月2日は前線や低気圧の影響で大気の状態が不安定となり、各地で非常に激しい雨が降りました。静岡県全域には一時「竜巻注意情報」が発表され、突風による被害も出ました。 【動画】工事のための足場が倒れ…大気の状態不安定で県内大雨と突風 強風にあおられ、けが人も＝静岡県 静岡市駿河区中原では、家屋に設置された足場組が突風により道路上に倒れ、現場は一時通行止めとなりました。 警察によりますと、工事