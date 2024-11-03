国民民主党の玉木雄一郎代表（55）が3日、フジテレビ「日曜報道THEPRIME」（日曜前7・30）に出演。政治とカネの問題について言及した。10月27日に投開票された第50回衆院選で、自民、公明両党の与党は、派閥裏金事件などの政治とカネの問題、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）問題などが影響して計215議席で過半数（233）を割り込む大敗を喫した。一方、立憲民主党は公示前の98から50増の148議席に躍進。国民民主党は7