「全日本大学駅伝」（３日、熱田神宮〜伊勢神宮＝８区間１０６・８キロ）「大学三大駅伝」の第２戦として行われ、今年の出雲駅伝を制した国学院大が初優勝を果たし、２冠を達成した。同大初、史上６校目の大学駅伝３冠に王手をかけ、残すは来年１月の箱根駅伝のみとなった。青学大との終盤のデッドヒートを制した。史上初の５連覇を狙った駒大は、終盤に追い上げをみせたが、２位に入った。青学大はアンカー勝負で屈し３位に終