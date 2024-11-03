1位でゴールする国学院大のアンカー・上原琉翔＝伊勢神宮全日本大学駅伝は3日、名古屋市の熱田神宮から三重県伊勢市の伊勢神宮までの8区間、106.8キロで争われ、国学院大が初優勝を果たした。10月の出雲全日本大学選抜駅伝から大学三大駅伝2連勝とした。史上初の5連覇を狙った駒大は追い上げて2位、青学大は3位だった。国学院大は6区の山本歩夢が区間新記録の走りでトップの青学大との差を4秒まで短縮。7区の平林清澄が粘り、