アニメ「探偵オペラミルキィホームズ」シリーズのコーデリア・グラウカ役などで知られる声優の橘田（きった）いずみが2日、インスタグラムのストーリーズを更新。女児の出産を明かした。ちゃんみな、第1子女児出産「I love you, my princess」趣味がギョーザ研究、ギョーザ作りで、「宇都宮餃子PR特命アンバサダー」も務める橘田。同ストーリーズで、「ギョーザ祭りに行けなかった理由」と書き出し、「11/1ギョーザ祭りの日に娘