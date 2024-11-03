１１月３日の京都５Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル＝アスクヴォルテージ出走取り消しで９頭立て）は、単勝４番人気のウォータークラーク（牡、栗東・石橋守厩舎、父ウォータービルド）が勝利した。勝ち時計は１分４８秒３（稍重）。好スタートを切り２番手を追走。最初の１０００メートル通過が６１秒５のスローペースだったが、ぴったり折り合い、手応え良く直線を向いた。残り２５０メートルで先頭に立つと、力強く脚を伸