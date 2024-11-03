◇全日本大学駅伝（2024年11月3日熱田神宮〜伊勢神宮の8区間106・8キロ）10月の出雲駅伝を制した国学院大が、5時間9分55秒（速報値）で青学大とのアンカー決戦を制し、初優勝を飾った。出雲との2冠を達成し、来年1月の箱根では3冠を狙う。7区（17・6キロ）は当日変更で大エースの平林清澄（4年）を起用。青学大・太田蒼生（4年）を終盤で逆転したが、再逆転を許して4秒ビハインドで最終8区（19・7キロ）に突入した。結果