[11.2 Aリーグ第3節 ウェリントン 0-2 オークランド]Aリーグ・メン(オーストラリア1部)は2日、各地で第3節を開催した。同リーグには隣国のニュージーランドから越境で2クラブが参戦。リーグ史上初となる“ニュージーランド・ダービー”が行われた。今季よりAリーグに参入したオークランドFCには元日本代表DF酒井宏樹が所属。ウェリントン・フェニックスには、こちらも元日本代表のMF長澤和輝と過去にアジア年間最優秀ユース選