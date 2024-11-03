[11.3 J2第37節](アイスタ)※14:00開始主審:大橋侑祐<出場メンバー>[清水エスパルス]先発GK 1 沖悠哉DF 4 蓮川壮大DF 66 住吉ジェラニレショーンDF 70 原輝綺MF 16 西澤健太MF 19 松崎快MF 21 矢島慎也MF 28 吉田豊MF 36 宇野禅斗MF 71 中村亮太朗FW 99 ドウグラス・タンキ控えGK 31 梅田透吾DF 14 山原怜音MF 13 宮本航汰MF 25 成岡輝瑠MF 33 乾貴士FW 10 カルリーニョス・ジュニオFW 27 郡司璃来監督秋葉忠宏[いわきFC]先