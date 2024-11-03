[11.3 J2第37節](フクアリ)※14:00開始主審:先立圭吾<出場メンバー>[ジェフユナイテッド千葉]先発GK 23 鈴木椋大DF 2 高橋壱晟DF 3 山越康平DF 22 佐々木翔悟DF 36 松田陸MF 5 小林祐介MF 7 田中和樹MF 14 椿直起MF 33 エドゥアルドFW 10 小森飛絢FW 16 横山暁之控えGK 1 藤田和輝DF 19 岡庭愁人DF 52 久保庭良太DF 55 小川大貴MF 18 杉山直宏FW 17 林誠道FW 77 ドゥドゥ監督小林慶行[V・ファーレン長崎]先発GK 21 若原智哉D