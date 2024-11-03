[11.3 J1第35節](駅スタ)※14:00開始主審:清水勇人<出場メンバー>[サガン鳥栖]先発GK 71 朴一圭DF 3 木村誠二DF 4 今津佑太DF 28 丸橋祐介DF 42 原田亘MF 6 福田晃斗MF 8 中原輝MF 33 西矢健人MF 77 ヴィキンタス・スリヴカFW 22 富樫敬真FW 47 鈴木大馳控えGK 31 岡本昌弘DF 2 山崎浩介DF 36 北島郁哉MF 25 渡邉綾平MF 37 寺山翼MF 70 ジャジャ・シルバFW 32 堺屋佳介監督木谷公亮[FC町田ゼルビア]先発GK 1 谷晃生DF 5 ドレ