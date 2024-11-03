[11.3 J1第35節](味スタ)※14:00開始主審:上田益也<出場メンバー>[FC東京]先発GK 41 野澤大志ブランドンDF 2 中村帆高DF 3 森重真人DF 5 長友佑都DF 30 岡哲平MF 8 高宇洋MF 10 東慶悟MF 22 遠藤渓太MF 71 荒木遼太郎MF 98 エヴェルトン・ガウディーノFW 9 ディエゴ・オリヴェイラ控えGK 13 波多野豪DF 4 木本恭生DF 99 白井康介MF 23 佐藤龍之介MF 37 小泉慶FW 14 山下敬大FW 28 野澤零温監督ピーター・クラモフスキー[湘南