[11.3 J3第35節](アシさと)※13:00開始主審:堀善仁<出場メンバー>[FC今治]先発GK 31 セランテスDF 3 福森直也DF 4 市原亮太DF 26 二見宏志MF 6 トーマス・モスキオンMF 9 近藤高虎MF 14 弓場堅真MF 18 新井光MF 36 横山夢樹MF 77 加藤潤也FW 17 ウェズレイ・タンキ控えGK 1 修行智仁DF 2 加藤徹也DF 37 梅木怜MF 25 楠美圭史MF 50 三門雄大FW 10 マルクス・ヴィニシウスFW 11 阪野豊史監督服部年宏[FC琉球]先発GK 35 東ジョ