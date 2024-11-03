[11.3 J2第37節](レゾド)※14:00開始主審:大坪博和<出場メンバー>[大分トリニータ]先発GK 22 ムン・キョンゴンDF 3 デルランDF 25 安藤智哉DF 31 ペレイラMF 6 弓場将輝MF 10 野村直輝MF 15 屋敷優成MF 16 茂平MF 26 保田堅心MF 44 吉田真那斗FW 11 渡邉新太控えGK 32 濱田太郎DF 4 薩川淳貴DF 34 藤原優大MF 7 梅崎司MF 14 池田廉FW 29 宇津元伸弥FW 93 長沢駿監督片野坂知宏[ザスパ群馬]先発GK 21 櫛引政敏DF 3 大畑隆也DF