[11.3 J2第37節](Ksスタ)※14:00開始主審:岡部拓人<出場メンバー>[水戸ホーリーホック]先発GK 1 本間幸司DF 3 大崎航詩DF 4 山田奈央DF 33 牛澤健MF 8 落合陸MF 10 前田椋介MF 11 草野侑己MF 17 長澤シヴァタファリMF 42 石井隼太MF 47 櫻井辰徳FW 99 中島大嘉控えGK 21 松原修平DF 88 長井一真MF 23 甲田英將MF 32 碇明日麻MF 38 齋藤俊輔FW 9 安藤瑞季FW 39 山本隼大監督森直樹[モンテディオ山形]先発GK 1 後藤雅明DF 5 安