[11.3 J2第37節](Cスタ)※13:00開始主審:吉田哲朗<出場メンバー>[ファジアーノ岡山]先発GK 49 スベンド・ブローダーセンDF 4 阿部海大DF 18 田上大地DF 43 鈴木喜丈MF 14 田部井涼MF 15 本山遥MF 17 末吉塁MF 19 岩渕弘人MF 24 藤田息吹MF 27 木村太哉FW 22 一美和成控えGK 1 堀田大暉DF 5 柳育崇DF 23 嵯峨理久MF 7 竹内涼MF 33 神谷優太FW 11 太田龍之介FW 99 ルカオ監督木山隆之[藤枝MYFC]先発GK 41 北村海チディDF 2 川