[11.2 ルヴァン杯決勝 名古屋3-3(PK5-4)新潟 国立]正式入団前の大学生が、これほどまでの大舞台で堂々としたプレーをみせたことがあっただろうか。初タイトルを目指したアルビレックス新潟の最終ラインで、DF稲村隼翔は120分間の激闘を戦い抜いた。しかし稲村は「観ている方からしたら面白いゲームだったのかなと思うけど」とポツリ。「(個人としては)反省しかない。一番わかりやすいのは2失点目。自分が先にボールを触ってク