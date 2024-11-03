[11.3 J2第37節](ニッパツ)※14:00開始主審:上村篤史<出場メンバー>[横浜FC]先発GK 21 市川暉記DF 2 ンドカ・ボニフェイスDF 5 ガブリエウDF 24 福森晃斗MF 4 ユーリ・ララMF 8 山根永遠MF 10 カプリーニMF 14 中野嘉大MF 33 室井彗佑MF 34 小倉陽太FW 9 櫻川ソロモン控えGK 1 永井堅梧DF 3 中村拓海MF 7 井上潮音FW 13 小川慶治朗FW 15 伊藤翔FW 20 村田透馬FW 78 ジョアン・パウロ監督四方田修平[栃木SC]先発GK 27 丹野研