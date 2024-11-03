[11.3 J3第35節](プラスタ)※13:00開始主審:松本大<出場メンバー>[ヴァンラーレ八戸]先発GK 1 飯田雅浩DF 2 藤嵜智貴DF 20 蓑田広大DF 39 近石哲平MF 8 山内陸MF 9 永田一真MF 14 前澤甲気MF 27 國分将MF 61 安藤由翔FW 7 佐藤碧FW 11 佐々木快控えGK 13 大西勝〓MF 5 稲積大介MF 16 鏑木瑞生MF 17 妹尾直哉MF 24 山田尚幸MF 33 中野桂太FW 38 上形洋介監督石崎信弘[カマタマーレ讃岐]先発GK 1 今村勇介DF 3 宗近慧DF 6 長谷