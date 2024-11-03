[11.3 J1第35節](プレド)※13:00開始主審:今村義朗<出場メンバー>[北海道コンサドーレ札幌]先発GK 1 菅野孝憲DF 2 高尾瑠DF 3 パク・ミンギュDF 50 岡村大八MF 4 菅大輝MF 11 青木亮太MF 14 駒井善成MF 25 大崎玲央MF 33 近藤友喜MF 88 馬場晴也FW 7 鈴木武蔵控えGK 17 児玉潤DF 6 中村桐耶MF 10 宮澤裕樹MF 18 浅野雄也MF 27 荒野拓馬FW 13 キム・ゴンヒFW 71 白井陽斗監督ペトロヴィッチ[セレッソ大阪]先発GK 21 キム・ジ