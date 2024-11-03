[11.3 J1第35節](Eピース)※13:00開始主審:池内明彦<出場メンバー>[サンフレッチェ広島]先発GK 1 大迫敬介DF 4 荒木隼人DF 15 中野就斗DF 19 佐々木翔MF 13 新井直人MF 14 松本泰志MF 24 東俊希MF 30 トルガイ・アルスランMF 51 加藤陸次樹MF 66 川辺駿FW 99 ゴンサロ・パシエンシア控えGK 22 川浪吾郎DF 33 塩谷司MF 10 マルコス・ジュニオールMF 35 中島洋太朗FW 9 ドウグラス・ヴィエイラFW 11 満田誠FW 20 ピエロス・ソ