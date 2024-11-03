[11.3 J2第37節](JITス)※14:00開始主審:井上知大<出場メンバー>[ヴァンフォーレ甲府]先発GK 1 河田晃兵DF 3 孫大河DF 23 関口正大DF 41 井上樹MF 7 荒木翔MF 10 鳥海芳樹MF 14 中山陸MF 24 飯田貴敬MF 34 木村卓斗MF 51 アダイウトンFW 9 三平和司控えGK 88 渋谷飛翔DF 29 神谷凱士MF 18 三沢直人FW 13 村上千歩FW 19 宮崎純真FW 44 内藤大和FW 99 ピーター・ウタカ監督大塚真司[ブラウブリッツ秋田]先発GK 1 山田元気DF 5