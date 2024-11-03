[11.3 J2第37節](鳴門大塚)※14:00開始主審:石丸秀平<出場メンバー>[徳島ヴォルティス]先発GK 21 田中颯DF 4 カイケDF 5 森昂大DF 54 永木亮太MF 9 ブラウンノア賢信MF 17 高田颯也MF 18 エウシーニョMF 20 児玉駿斗MF 28 鹿沼直生MF 88 渡井理己FW 16 渡大生控えGK 29 三井大輝DF 22 柳澤亘DF 26 青木駿人MF 10 杉本太郎MF 11 杉森考起FW 7 チアゴ・アウベスFW 30 坪井清志郎監督増田功作[鹿児島ユナイテッドFC]先発GK 1 泉