陸上・全日本大学駅伝対校選手権（３日・熱田神宮―伊勢神宮、８区間１０６・８キロ）――国学院大が５時間９分５５秒で初優勝を果たし、出雲全日本大学選抜駅伝に続く優勝で、大学駅伝３冠に王手をかけた。駒大が２位、青学大が３位に入った。（記録は速報値）