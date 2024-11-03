元衆院議員の金子恵美氏が３日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」に出演。“裏金問題”で非公認しながらも当選した議員を自民党会派入りさせたことについて、石破茂首相を厳しく批判した。番組では先の衆院選で自公の過半数割れを受けての今後の政界について特集。裏金問題で処分を受けて無所属で出馬し、当選した世耕弘成、萩生田光一、西村康稔、平沢勝栄ら４氏らが、国会で自民党から会派入りを打診され、了承したことを伝え